Барнаул, 22 сентября, 2020, 10:06 — ИА Регнум. Состояние здоровья губернатора Алтайского края Виктора Томенко, заразившегося коронавирусом, позволяет ему работать в обычном режиме, но на «удалёнке». Об этом сообщает официальный телеграм-канал правительства региона.

Правительство Алтайского края Губернатор Виктор Томенко делает прививку от коронавируса

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Чиновники уверяют, что поддерживают с главой края постоянный контакт по различным каналам связи, решают рабочие вопросы. Напомним, 3 сентября Виктор Томенко сделал прививку от гриппа.

Как уже сообщало ИА REGNUM, губернатор Алтайского края Виктор Томенко с 22 сентября ушёл на самоизоляцию, мероприятия с его личным участием пока отменены на ближайшие 10−14 дней. Это обстоятельство послужило причиной переноса сессии алтайских законодателей.

Не исключено, что на самоизоляцию уйдут также другие высокопоставленные чиновники Алтайского края. Дело в том, что, несмотря на сложную эпидемиологическую ситуацию, власти региона перешли к третьему этапу снятия карантинных ограничений, что позволило 19 сентября провести много публичных мероприятий по случаю Дня рождения Барнаула.

На фотографиях видно, что чиновники средства индивидуальной защиты проигнорировали, но при этом общались с десятками человек. В частности, глава региона Виктор Томенко пожимал руки коллективу пилотажной группы «Стрижи» и сидел за штурвалом самолёта.

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