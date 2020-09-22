Ярославль, 22 сентября, 2020, 10:06 — ИА Регнум. Основатель музея Новой Хронологии в Ярославле Олег Жаров считает, что нападки на музей являются проявлением недобросовестной конкуренции и попыткой «крестового похода против частных музеев». Об этом Жаров написал в открытом письме, размещенном на сайте музея.

Yarmnh.ru Музей Новой хронологии в Ярославле

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в июне атаман Ярославского отдельного казачьего общества Илья Семёнов написал заявление с требованием возбудить уголовное дело из-за того, что музей «оскорбляет чувства верующих». Жаров известен как основатель «Историко-культурного комплекса Вятское».

«В течение нескольких месяцев я наблюдал за нападками на музей Новой хронологии и на меня лично. Сегодня звучат призывы изгнать меня из профессионального сообщества, аннулировать заслуги в восстановлении села Вятское. Хотят отобрать Государственную премию РФ, врученную Президентом России Владимиром Путиным, признать недействительным получение Гран-При «ИНТЕРМУЗЕЙ-2015» и оспорить итоги Генеральной конференции ЮНЕСКО, состоявшейся в Париже, с решением о включении Вятского в предварительный список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Я даже читал призывы сжечь музей вместе с его основателями. Я бы с улыбкой проигнорировал эти заявления, но некоторое время назад была опубликована петиция в адрес губернатора Ярославской области Д. Ю. Миронова от некой Анастасии Костиковой со сбором подписей с требованием закрытия музея, которой предшествовало заявление атамана Семёнова, явно написанное под чью-то диктовку?! А совсем недавно прошли казачьи пикеты с требованием закрытия музея», — пишет Олег Жаров.

Жаров обращает внимание на то, что «борцы с фальсификацией истории» сами прибегают к явному обману. Например, в петиции говорится о том, что под музей Новой хронологии власти отдали Дом-музей Куракиных, которого в Ярославле никогда не было. На самом деле здание Олег Жаров купил у частного владельца и отреставрировал. Власти не имеют к проекту никакого отношения.

«Мне представляется, что дело не в теме музея (хотя и в ней тоже?!), а в систематизированных нападках на частные музеи в целом. Фактически объявлен крестовый поход против частных музеев. И программа Александра Архангельского на телеканале «Культура», и петиция Костиковой, и казачьи пикеты у музея, и инициирование всевозможных проверок с попытками возбуждения уголовных дел по статьям предоставления недостоверной информации, экстремизма, оскорбления чувств верующих — это звенья одной цепи», — пишет Олег Жаров.

В нападках на музей Жаров видит попытку монополизации музейного пространства России и зависть тех, что «выстроился в очередь за государственным патриотизмом».

«Какое оно, современное музейное пространство России? Многообразное, в последние годы мы наблюдаем бум создания частных музеев. Есть формы сотрудничества и кооперации, но присутствует и недобросовестная музейная конкуренция и, к сожалению, простая человеческая зависть. Куда проще жить по старинке, ничего не меняя, и ворчать на активность частных музеев, чем подстраиваться под новое поколение посетителей», — говорится в открытом письме.

Олег Жаров подчёркивает, что его музей не пропагандирует теорию новой хронологии, а призван вызвать интерес к истории и неоднозначности её интерпретаций.

«Музей не является пропагандистской машиной Новой хронологии, у нас у самих много вопросов и к теории в целом, и к частным интерпретациям исторических фактов. Но мы пытаемся разобраться, организуя дискуссии и круглые столы. Создание этого музея — новый вызов для нас. Еще никто не делал музей, посвященный научной теории. Удалось ли это? Судить нашим посетителям. Открытие такого неформатного музея уже вызвало всплеск эмоций в соцсетях, который породил неподдельный интерес в обществе к истории. Придумайте другое решение, стимулирующее такой же интерес к истории, и я крепко пожму вам руку. Вот главное достижение музея, который хотят представить «музеем со штрихом» или «аттракционом развлечений», — пишет Олег Жаров.

Своим критикам Жаров предлагает сделать то, что сделал он: восстановить одно из сёл Ярославской области, многие из которых сегодня пребывают не в лучшем состоянии. Он обещает не останавливаться на достигнутом и в ближайшее время удивить новыми культурными проектами.

В конце письма сообщается, что инициированная критиками проверка прокуратуры не выявила никаких нарушений в музее.