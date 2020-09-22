Москва, 22 сентября, 2020, 09:40 — ИА Регнум. 4 сентября 2020 года в 7 часов 30 минут утра по местному времени три дальних стратегических бомбардировщика США, B-52s, #61−0034, #60−0005 и #60−0044, позывной «JULIA 51−52−53», взлетели с военной базы Файерфорд в Великобритании и взяли курс на Восток.
Стратегический бомбардировщик ВВС США B-52
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Всего неделю назад, 28 августа, эти самолеты принимали участие в однодневной миссии Allied Sky, в ходе которой шесть B-52 5-го бомбардировочного крыла с базы ВВС Майнот, Северная Дакота, с 22 августа находящиеся в Великобритании в составе BTF (Bomber Task Force) 20−4, пролетели над столицами 30 стран НАТО.
Курс стратегических бомбардировщиков США
Курс стратегических бомбардировщиков США
Свое мнение по этому поводу корреспонденту ИА REGNUM высказал независимый эксперт, авиационный фотограф Алексей Снигиров:
«Итак, три бомбардировщика пересекли пролив, территорию Нидерландов, Германии и Польши. Затем произошло нечто не совсем обычное. Впервые с 1984 года стратегические ракетоносцы США вошли на территорию Украины и, не выключая транспондеров, проследовали к побережью Черного моря, где осуществили имитацию боевых заходов с пусками крылатых ракет с территории Украины по целям на территории РФ — по Севастополю, Ростову-на-Дону и Краснодару, а так же по Сочи.
Через несколько дней как командование ВВС США, так и Повітряні сили Украины выпустили фото и видео, причем последние особенно гордятся участием в «совместном патрулировании» своих МиГ-29 и Су-27.
Буквально за несколько дней до этого, 28 августа, B-52 сопровождаемые самолетами-разведчиками альянса, осуществляли подобные имитации пусков по целям на территории Крыма из акватории Черного моря, были достаточно жестко перехвачены ВКС РФ, после чего традиционно жаловались в соцсетях и официальных пресс-релизах на «непрофессиональный и неуважительный» перехват и опасное поведение наших летчиков.
Однако произошедшее 4 сентября резко выбивается из ставших уже рутинными — как со стороны НАТО так и с нашей стороны — полетов с имитацией боевого применения ядерного оружия. Впервые это сделано не из международного воздушного пространства и не с территории члена альянса. Более того, впервые это сделано с территории страны, получившей отказ во вступлении в НАТО именно от того, что указанная страна считает себя находящейся в состоянии горячей войны с РФ.
Удивительно, но на фоне событий в Белоруссии и предполагаемого отравления «главного соперника Путина» инцидент с потенциальным ядерным ударом со стороны Украины не вызвал особой реакции ни в медиа, ни среди военных экспертов. Даже тривиальный перехват с близким пролетом Су-27 перед B-52 вызвал больше интереса.
Однако, на мой взгляд, это событие гораздо важнее с точки зрения дальнейшего повышения международной напряженности и нащупывания потенциальным противником новых «красных линий» и стоит в одном ряду с так же прошедшими мимо внимания широкой общественности инцидентами 7 и 11 августа, когда наши самолеты на Дальнем Востоке поднимали на перехват сначала сверхзвукового стратегического бомбардировщика B-1B, зашедшего во внутреннюю акваторию Охотского моря, а затем стратегического беспилотника RQ-4B Global Hawk, направлявшегося прямо в воздушное пространство РФ над Чукотским морем.
Принципиальным отличием этих трех эпизодов от уже ставших рутиной взаимных перехватов является намеренное повышение неопределенности и непредсказуемости на наших границах.
Демонстративное включение гражданских ответчиков Mode-S в случаях с «работой» B-52 с территории Украины и B-1B из акватории Охотского моря являются совершенно недвусмысленным сообщением Стратегического командования США, что модель нанесения «ограниченного удара» по любым целям в нашей стране переходит в практическую плоскость.
Собственно, моделируется ситуация, когда успешно применяемая Израилем и США стратегия безнаказанных действий на суверенной территории другого государства (Сирия, Иран), с которым формально есть противостояние, но нету масштабной горячей войны, переносится на военное взаимодействие с РФ.
Гипотетический «высокоточный удар по секретному заводу, выпускающему «Новичок» для отравления противников режима», например, теоретически ставит наше высшее командование перед выбором: либо начало полномасштабного ядерного конфликта, либо нанесение ответного удара по территории Украины, инициирующего полноценную горячую войну, либо отказ от полноценного реагирования — ограничиться уничтожением носителя, с которого будут запущены ракеты, равноценно отсутствию ответа, кроме того, это может оказаться в принципе невозможно по техническим причинам.
Использование стратегических беспилотников не для патрулирования вдоль границы, а для демонстративного приближения, при котором приходится «перехватывать» его для изменения курса, демонстрирует другую концепцию — реальный перехват или сбитие пилотируемого самолета, вошедшего в воздушное пространство РФ, с гибелью или арестом экипажа, неприемлемо для нашего противника в политическом отношении. В то же время потеря беспилотника при вскрытии нашей ПВО может оказаться вполне оправданной с точки зрения отношения стоимость/эффективность.
Таким образом, на фоне «эффектных» для СМИ и публики, но рутинных «столкновений» в воздухе, про которые даже западные авиационные эксперты, не особо впечатлившись, пишут, что во времена Холодной войны и не такое бывало, — проходят незамеченными гораздо более серьезные с точки зрения нашей безопасности и суверенности события, требующие осмысления и выработки эффективных контрмер.
Несмотря на почти 80 лет, прошедшие с момента основания того, что принято называть Стратегическим командованием США (и союзников), и несмотря на то, что сама идея, лежащая в основе их стратегии, неоднократно доказала свою неработоспособность, несмотря на многолетнее противодействие более адекватно настроенных военных и политиков с обеих сторон, противная сторона считает, что войну выигрывает не оборона, а наступление, что возможно создать ситуацию, когда можно будет безнаказанно нанести первый решающий удар, который приведет либо к полной невозможности для противника ответить, не столько по военным, сколько по политическим или гуманитарным соображениям, либо к «выигрышу по очкам».
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