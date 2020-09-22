Москва, 22 сентября, 2020, 09:40 — ИА Регнум. 4 сентября 2020 года в 7 часов 30 минут утра по местному времени три дальних стратегических бомбардировщика США, B-52s, #61−0034, #60−0005 и #60−0044, позывной «JULIA 51−52−53», взлетели с военной базы Файерфорд в Великобритании и взяли курс на Восток.

U.S. Air Force Стратегический бомбардировщик ВВС США B-52

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Всего неделю назад, 28 августа, эти самолеты принимали участие в однодневной миссии Allied Sky, в ходе которой шесть B-52 5-го бомбардировочного крыла с базы ВВС Майнот, Северная Дакота, с 22 августа находящиеся в Великобритании в составе BTF (Bomber Task Force) 20−4, пролетели над столицами 30 стран НАТО.

RadarBox Курс стратегических бомбардировщиков США

RadarBox Курс стратегических бомбардировщиков США

Свое мнение по этому поводу корреспонденту ИА REGNUM высказал независимый эксперт, авиационный фотограф Алексей Снигиров:

«Итак, три бомбардировщика пересекли пролив, территорию Нидерландов, Германии и Польши. Затем произошло нечто не совсем обычное. Впервые с 1984 года стратегические ракетоносцы США вошли на территорию Украины и, не выключая транспондеров, проследовали к побережью Черного моря, где осуществили имитацию боевых заходов с пусками крылатых ракет с территории Украины по целям на территории РФ — по Севастополю, Ростову-на-Дону и Краснодару, а так же по Сочи.

Через несколько дней как командование ВВС США, так и Повітряні сили Украины выпустили фото и видео, причем последние особенно гордятся участием в «совместном патрулировании» своих МиГ-29 и Су-27.

Буквально за несколько дней до этого, 28 августа, B-52 сопровождаемые самолетами-разведчиками альянса, осуществляли подобные имитации пусков по целям на территории Крыма из акватории Черного моря, были достаточно жестко перехвачены ВКС РФ, после чего традиционно жаловались в соцсетях и официальных пресс-релизах на «непрофессиональный и неуважительный» перехват и опасное поведение наших летчиков.

Однако произошедшее 4 сентября резко выбивается из ставших уже рутинными — как со стороны НАТО так и с нашей стороны — полетов с имитацией боевого применения ядерного оружия. Впервые это сделано не из международного воздушного пространства и не с территории члена альянса. Более того, впервые это сделано с территории страны, получившей отказ во вступлении в НАТО именно от того, что указанная страна считает себя находящейся в состоянии горячей войны с РФ.

Удивительно, но на фоне событий в Белоруссии и предполагаемого отравления «главного соперника Путина» инцидент с потенциальным ядерным ударом со стороны Украины не вызвал особой реакции ни в медиа, ни среди военных экспертов. Даже тривиальный перехват с близким пролетом Су-27 перед B-52 вызвал больше интереса.

Однако, на мой взгляд, это событие гораздо важнее с точки зрения дальнейшего повышения международной напряженности и нащупывания потенциальным противником новых «красных линий» и стоит в одном ряду с так же прошедшими мимо внимания широкой общественности инцидентами 7 и 11 августа, когда наши самолеты на Дальнем Востоке поднимали на перехват сначала сверхзвукового стратегического бомбардировщика B-1B, зашедшего во внутреннюю акваторию Охотского моря, а затем стратегического беспилотника RQ-4B Global Hawk, направлявшегося прямо в воздушное пространство РФ над Чукотским морем.

Принципиальным отличием этих трех эпизодов от уже ставших рутиной взаимных перехватов является намеренное повышение неопределенности и непредсказуемости на наших границах.

Демонстративное включение гражданских ответчиков Mode-S в случаях с «работой» B-52 с территории Украины и B-1B из акватории Охотского моря являются совершенно недвусмысленным сообщением Стратегического командования США, что модель нанесения «ограниченного удара» по любым целям в нашей стране переходит в практическую плоскость.

Собственно, моделируется ситуация, когда успешно применяемая Израилем и США стратегия безнаказанных действий на суверенной территории другого государства (Сирия, Иран), с которым формально есть противостояние, но нету масштабной горячей войны, переносится на военное взаимодействие с РФ.

Гипотетический «высокоточный удар по секретному заводу, выпускающему «Новичок» для отравления противников режима», например, теоретически ставит наше высшее командование перед выбором: либо начало полномасштабного ядерного конфликта, либо нанесение ответного удара по территории Украины, инициирующего полноценную горячую войну, либо отказ от полноценного реагирования — ограничиться уничтожением носителя, с которого будут запущены ракеты, равноценно отсутствию ответа, кроме того, это может оказаться в принципе невозможно по техническим причинам.

Использование стратегических беспилотников не для патрулирования вдоль границы, а для демонстративного приближения, при котором приходится «перехватывать» его для изменения курса, демонстрирует другую концепцию — реальный перехват или сбитие пилотируемого самолета, вошедшего в воздушное пространство РФ, с гибелью или арестом экипажа, неприемлемо для нашего противника в политическом отношении. В то же время потеря беспилотника при вскрытии нашей ПВО может оказаться вполне оправданной с точки зрения отношения стоимость/эффективность.

Таким образом, на фоне «эффектных» для СМИ и публики, но рутинных «столкновений» в воздухе, про которые даже западные авиационные эксперты, не особо впечатлившись, пишут, что во времена Холодной войны и не такое бывало, — проходят незамеченными гораздо более серьезные с точки зрения нашей безопасности и суверенности события, требующие осмысления и выработки эффективных контрмер.

Несмотря на почти 80 лет, прошедшие с момента основания того, что принято называть Стратегическим командованием США (и союзников), и несмотря на то, что сама идея, лежащая в основе их стратегии, неоднократно доказала свою неработоспособность, несмотря на многолетнее противодействие более адекватно настроенных военных и политиков с обеих сторон, противная сторона считает, что войну выигрывает не оборона, а наступление, что возможно создать ситуацию, когда можно будет безнаказанно нанести первый решающий удар, который приведет либо к полной невозможности для противника ответить, не столько по военным, сколько по политическим или гуманитарным соображениям, либо к «выигрышу по очкам».

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