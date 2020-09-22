Оренбург, 22 сентября, 2020, 09:27 — ИА Регнум. В Оренбургской области на трассе Оренбург-Орск вечером 21 сентября произошло столкновение трех большегрузов. Пострадал один человек, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе УМВД по региону.

Пресс-служба УМВД по Оренбургской области В Оренбуржье три большегруза попали в аварию

Полиция проводит проверку по факту аварии. По предварительным данным, 57-летний водитель автомобиля «Скания», двигаясь со стороны села Каменноозерное в сторону Оренбурга, не справился с управлением и допустил наезд на стоящий на краю проезжей части «Камаз», в свою очередь этот грузовик врезался в стоящий впереди большегруз той же марки. Все автомобили были груженные.

Водитель одного грузовика получил серьезные травмы. Мужчина оказался зажатым в искорёженной кабине. Пришлось вызвать спасателей, которые деблокировали водителя. С травмами головы он госпитализирован.