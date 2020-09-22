Нюрбург, Германия, 22 сентября, 2020, 09:15 — ИА Регнум. В сети появились снимки тестов закамуфлированного нового седана Audi RS3. Фото размещены на сайте издания Autocar.

Autocar.co.uk Audi RS3

Прототип обновлённого седана был замечен журналистами на трассе Нюрбургринг. Новинка оснащена большими дисками колёс, «обутыми» в низкопрофильные шины. Кроме того, у автомобиля имеются большие тормозные диски, а передний бампер выполнен в духе последних спортивных моделей марки — RS6 Avant и рестайлингового RS4 Avant. Сзади у машины установлены два овальных патрубка выхлопной системы.

В движение модель, вероятно, будет приводиться пятицилиндровым турбированным мотором производительностью 400 л. с. рабочим объёмом 2,5 л. Такой движок позволит разогнаться Audi RS3 до «сотни» за четыре секунды. Максимальная скорость машины составит 280 км/ч.

Ранее компания Audi представила электрокроссоверы e-tron S и e-tron S Sportback. Обе версии получили три электромотора. Два электродвижка располагаются на задней оси, а один мотор вращает передние колеса.

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