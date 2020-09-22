Оренбург, 22 сентября, 2020, 09:13 — ИА Регнум. В Оренбургской области депутаты Заксобрания неоднократно поднимали вопрос о компенсации расходов на содержании воспитанников в частных детских садах, но всегда правительство отвечало об отсутствии денег, сообщил корреспонденту ИА REGNUM депутат Заксобрания региона Владимир Фролов («Справедливая Россия»), комментируя инициативу депутата Госдумы РФ Евгения Фёдорова («Единая Россиия»).

Дарья Антонова ИА REGNUM Семейный детский сад

Оренбургский парламентарий отметил, что предложения о компенсациях звучали со стороны фракций ЛДПР, КПРФ и «Справедливой России». «Только в начале 2020 года вносится такой законопроект КПРФ о компенсации семьям, воспитывающим детей в возрасте до трех лет и не имеющим места в ясельных группах детсадов. Законопроект был отклонен всеми депутатами фракции «Единая Россия» на основании отрицательной позиции правительства Оренбургской области. Как всегда, в отрицательном заключении губернатора на данный законопроект звучало обоснование, что в бюджете нет дополнительных источников для компенсации выплат. Так продолжается уже несколько лет: и при Юрии Берге (экс-губернатор), теперь — при Денисе Паслере (глава региона)», — сказал Фролов.

Он также сообщил, что ставил лично вопрос компенсации перед губернатором Денисом Паслером в начале 2020 года по частному детскому саду в микрорайоне Крона на территории Оренбургского района, когда предприниматели, построившие на свои деньги современный детсад, обратились в правительство области с предложением о его выкупе или компенсации на каждого ребенка в размере 15 тысяч рублей.

«На мой депутатский запрос о решении этого вопроса ответил вице-губернатор Сергей Балыкин, который дал уклончивый ответ, означающий, что выкупать детский сад не будут, а денег на компенсацию на каждого ребенка — нет. Вот это и есть забота о детях и их родителях, а также реализация нацпроекта «Образование» в нашей богатой нефтью и газом области», — резюмировал депутат.

Напомним, депутат Госдумы Евгений Фёдоров обратился с инициативой к главе Минпросвещения РФ Сергею Кравцову. Парламентарий предложил рассмотреть вопрос компенсации расходов родителям на содержание детей в частных дошкольных учреждениях.