Ярославль, 22 сентября, 2020, 08:34 — ИА Регнум. Директор департамента имущественных и земельных отношений Ярославской области Максим Фролов покинул свой пост. Об этом сообщает портал ЯрНьюс.

Правительство Ярославской области

Фролов написал заявление об увольнении по собственному желанию, которое уже подписал губернатор Дмитрий Миронов. Фролов был назначен на этот пост в марте 2017 года. До этого вся его трудовая биография связана со столичным регионом. Он работал в отделении Федеральной службы по финансовым рынкам, возглавлял управление приватизации департамента имущества Москвы, работал в «Сбербанке», правительстве Московской области и возглавил один из ГУПов Москвы.

Сейчас обязанности директора департамента исполняет ярославский специалист Анна Желиховская, работающая в структуре много лет. Причины ухода Фролова не сообщаются. Это не первый московский чиновник, который покинул правительство области. Ранее по собственному желанию уволились заместители председателя правительства Виталий Ткаченко и Игорь Селезнев, а директор департамента жилищного надзора Елена Скоробогатова покинула свой пост в связи с возбуждением против нее уголовного дела.