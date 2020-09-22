Пермь, 22 сентября, 2020, 08:57 — ИА Регнум. Депутат Заксобрания Пермского края Александр Григоренко (ЛДПР) считает, что инициатива о компенсации расходов на частные действие сады — правильная, однако родителям надо дать выбор. Об этом он сообщил корреспонденту ИА REGNUM, комментируя инициативу депутата Госдумы Евгения Фёдорова («Единая Россия»).

Дарья Антонова ИА REGNUM Детский сад

«Я поддерживаю данную идею. Хотя правильнее было бы выдавать всем родителям ваучеры, чтобы они могли тратить их на частные или государственные сады или же просто потратить их на ребенка и самим сидеть с ребенком. То есть надо дать родителям выбор», — сказал Григоренко.

Он также отметил, что в Пермском крае раньше действовала программа «Мамин выбор», когда родителям выдавались вместо путевки деньги, в результате родители могли сами решать, на что потратить полученные средства. «Сейчас этой программы нет, но частные детские сады субсидируются за счет бюджета края. То есть по факту в крае действует система аналогично предложенной Фёдоровым», — подчеркнул пермский депутат и добавил, что деньги в качестве компенсации расходов за содержание воспитанников дошкольные учреждения получают напрямую из бюджета.

Напомним, депутат Госдумы РФ Евгений Фёдоров обратился к главе Минпросвещения России Сергею Кравцову с предложением рассмотреть возможность компенсаций в размере не более двух региональных МРОТ в месяц семьям, которые не смогли получить место в государственном детском саду и водят детей в частные дошкольные учреждения.