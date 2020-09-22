Санкт-Петербург, 22 сентября, 2020, 08:30 — ИА Регнум. Переменчивая погода в Петербурге 22 сентября постепенно улучшается. Этому способствует гребень антициклона, который усиливается с юго-запада. «Пока ветрено, но уже теплее», — констатировал утром во вторник на своей странице в соцсети ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

Дарья Драй ИА REGNUM Санкт-Петербург

По прогнозу синоптика, под влиянием антициклона облачность будет ослабевать, а вероятность дождей — снижаться.

«При этом близость акватории остывающего Финского залива и порывистые ветры будут ограничивать дневной прогрев», — добавил специалист.

Ветер будет западный 5−10 м/с, с порывами до 12−17 м/с. Тем не менее в Петербургском регионе будет достаточно тепло для второй половины сентября: температура воздуха в городе составит +15… +17 градусов, в Ленинградской области +13… +18 градусов.

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Напомним, накануне ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу объявило штормовое предупреждение из-за усиления ветра. Ранее синоптики предрекли Петербургу приход бабьего лета в конце сентября.