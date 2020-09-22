Барнаул, 22 сентября, 2020, 08:00 — ИА Регнум. Губернатор Алтайского края Виктор Томенко с сегодняшнего дня, 22 сентября, ушел в самоизоляцию, мероприятия с его личным участием пока отменены на ближайшие 10−14 дней. Как сообщает официальный сайт правительства региона, тест на SARS-CoV-2 показал положительный результат.

Цитата news_amic Губернатор алтайского края Виктор Томенко и мир Барнаула Вячеслав ранг очень часто игнорируют ношение масок

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Комментируя ситуацию, губернатор обратился к жителям края с призывом придерживаться необходимых мер безопасности и профилактики коронавируса, беречь себя и своих близких.

Как уже сообщало ИА REGNUM, несмотря на то, что эпидемиологическая ситуация по коронавирусу в Алтайском крае продолжает оставаться напряжённой (по-прежнему наблюдается существенный рост числа больных внебольничной пневмонией и тяжелобольных пациентов), власти региона сочли возможным перейти на третий этап снятия карантинных ограничений и провести массовые мероприятия на день города в Барнауле.

Ранее Виктор Томенко неоднократно получал нарекания общественности за игнорирование средств индивидуальной защиты.