Красноярск, 22 сентября, 2020, 07:46 — ИА Регнум. Руководитель Енисейского территориального Управления Федерального агентства по рыболовству Андрей Голонопулос заявил, что разлившиеся весной в Красноярском крае нефтепродукты дошли до Карского моря и озеро Пясино стало мёртвым. Об этом в своем телеграм-канале по итогам выездного совещания в Дудинке сообщила депутат Заксобрания Красноярского края Елена Пензина.

Цитата из телеграм-канала депутата заксобрания Красноярского края Елены Пензиной Красноярский край. Последствия разлива нефтепродуктов. Почва пропитана отходами производства

Цитата из телеграм-канала депутата заксобрания Красноярского края Елены Пензиной Красноярский край, озеро Пясино стало мёртвым

«На аварийной территории от Норильска до озера Пясино выявлено превышение ПДК по ряду тяжёлых металлов. Это означает, что катастрофа позволила понять реальную картину с экологией в зоне действия комбината. То есть компания регулярно, на протяжении уже 85 лет, сбрасывает отходы производства в тундру», — пишет депутат в своем телеграм-канале.

Цитата из телеграм-канала депутата заксобрания Красноярского края Елены Пензиной Осётр. Озеро Пясино

Как уже сообщало ИА REGNUM, крупная авария на АО «НТЭК» произошла 29 мая 2020 г. в Кайеркане на ТЭЦ-3: в результате разлива дизельного топлива было загрязнено свыше 180 тыс. м². Органический загрязнитель попал в реки Амбарная и Далдыкан. Внеплановая федеральная проверка выявила 139 нарушений в работе АО «Норильско-Таймырской энергетической компании» (г. Норильск, Красноярский край), сообщили 8 сентября в пресс-службе Росприроднадзора.