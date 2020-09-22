Иркутск, 22 сентября, 2020, 07:24 — ИА Регнум. Неспокойную ночь провели сегодня жители Иркутской области, где произошло землетрясение магнитудой 5,9. В социальных сетях опубликованы многочисленные фото и видеосвидетельства с треснувшими стёклами в окнах, автомобилях, а также трещинами в стенах. На телефоны доверия Главного управления МЧС России по Иркутской области, а также единых дежурно-диспетчерских служб поступило порядка 1500 звонков информационного характера.

Цитата из видео Землетрясение в Иркутской области. Падающие с прилавков товары

Тем временем на сайте ГУ МЧС региона появилась уточненная информация о данном сейсмическом событии. После первого толчка, произошедшего в 02:05 (энергетический класс — 14,7 интенсивность в эпицентре по формуле 8,1 ощутимость в Иркутске до 5−6 баллов), в 02:20 произошёл афтершок с теми же координатами (магнитуда — 4,9, энергетический класс — 12,8, интенсивность в эпицентре по формуле 6,7, ощутимость в Иркутске до 4 баллов).

Цитата из видео Землетрясение в Иркутской области. Мужчина свидетельствует о трещинах, появившихся в доме

Эпицентр землетрясения находился в 15 км от населённого пункта Култук Слюдянского района. Землетрясение ощущалось на территории 12 муниципальных образований Иркутской области (г. Иркутск, г. Ангарск, Иркутский район, Шелеховский район, Усольский район, Черемховский район, Зиминский район, Заларинский район, Нукутский район, Слюдянский район, город Зима, г. Свирск), в 367 населенных пунктах.

В городах Иркутске, Ангарске, Шелехово, Слюдянке, Усолье-Сибирском работают совместные группы муниципальных образований и пожарно-спасательных гарнизонов. На данный момент проведено визуальное обследование жилого сектора в населенных пунктах, разрушений нет. Объекты жилищно-коммунального хозяйства, энергетики, социально значимые объекты работают в штатном режиме.

Как уже сообщало ИА REGNUM, помимо повреждённой мебели и отключения электричества, стало известно об обрушении части трассы Иркутск — Улан-Удэ. Видео опубликовано каналом «Мобильный репортёр».