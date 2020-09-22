Тюмень, 22 сентября, 2020, 06:35 — ИА Регнум. В Тюменской области на 141-м километре федеральной автодороги Курган-Тюмень в Исетском районе в автоаварии погибли четыре человека. Один из водителей выехал на встречную полосу, пытаясь избежать наезда на дикого кабана, сообщил о причинах ДТП заместитель начальника регионального УГИБДД Олег Толстиков.

Пресс-служба УГИБДД по Тюменской области Автомобиль, в котором погибли четыре человека

Трагедия произошла поздно вечером 21 сентября. На трассе Курган-Тюмень столкнулись два автомобиля «Мицубиси» и «Лада». От удара отечественный автомобиль выбросило в кювет, а кабан всё равно погиб.

В аварии погибли 22-летний водитель «Лады» и трое пассажиров из Тюмени — женщина 45-ти лет, мужчина 43-х лет и четырёхлетняя девочка. Отмечается, что женщина с ребёнком должны были ночью отправиться на поезде в один из южных регионов. Водитель «Мицубиси», 27-летний житель Кургана, с травмами госпитализирован в медучреждение.