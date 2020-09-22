Москва, 22 сентября, 2020, 04:03 — ИА Регнум. Рост стоимости жилья в новостройках в России по итогам этого года может составить от 12 до 15%, считают участники рынка недвижимости, пишет газета «Известия».

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Жилье

Так, по их подсчетам, за прошедшие месяцы 2020 года увеличение цен в этом секторе уже составило около 8%.

Эксперты полагают, что причинами такого процесса являются покупка гражданами недвижимости как новый способ вложения своих средств, выведенных с банковских депозитов, а также возросший спрос на новостройки из-за программы льготной ипотеки под 6,5%.

Кроме того, специалисты указывают на то, что существенный рост цен на жилье в РФ наблюдается уже два года из-за сокращения объемов строительства после перехода на новый порядок финансирования строек и продажи недвижимости через эскроу-счета.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 августа экономист Сергей Хестанов заявил, что стоимость жилья в России в среднесрочной перспективе, вероятно, снизится.