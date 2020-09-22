Вашингтон, 22 сентября, 2020, 03:51 — ИА Регнум. Соединенные Штаты все еще готовы к заключению сделки с Ираном, заявил президента США Дональд Трамп в ходе предвыборного митинга в штате Огайо.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Противостояние Ирана и США

Американский лидер подчеркнул, что в случае его переизбрания на второй срок, он быстро достигнет договоренностей с Тегераном.

«Если и когда мы победим, примерно через 9 секунд после этой победы нам позвонят, и это будет Иран, желающий заключить сделку», — уверяет Трамп.

Президент США также добавил, что искренне желает Ирану быть сильной страной. Однако, по мнению Трампа, Тегеран не имеет права обладать ядерным оружием.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф выразил готовность Тегерана начать обмен заключенными с Вашингтоном. Это заявление дипломат сделал в ходе виртуального обращения к Совету по международным отношениям в Нью-Йорке.