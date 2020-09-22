Москва, 22 сентября, 2020, 03:32 — ИА Регнум. Арбитраж Москвы удовлетворил иск ООО «Международный биотехнологический центр «Генериум», которое работает в сфере научных разработок, и расторг госконтракт с Минпромторгом России. Решение ещё может быть обжаловано, передаёт ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Суд

«Расторгнуть государственный контракт №11 411.1 008 700.13.108 от 14 сентября 2011 года без возврата аванса», — постановила судья Козленкова.

Помимо этого, с ответчика была взыскана госпошлина в размере 6 тыс. рублей. Подробности дела пока неизвестны, так как решение изготовлено только в результативной части.

Известно, что стороны связывали как минимум восемь госконтрактов на сумму свыше 925 млн рублей. Одним из них был контракт на выполнение научно-исследовательской и опытно-конструкторской работы «Трансфер зарубежных разработок инновационного лекарственного средства на основе четырехвалентных биспецифичных антител формата Bims, и проведение его доклинических и клинических исследований». Он был подписан в 2014 году, но осенью 2019 года его расторгли по решению суда по инициативе самого исполнителя.

«В обоснование заявленных требований истец указывает, что по результатам доклинических исследований были сделаны выводы о том, что дальнейшая разработка препарата не позволит достичь целевых показателей, установленных техническим заданием, а именно получить доказательства безопасности препарата в ходе проведения клинических исследований. Кроме того, существовал высокий риск не показать клиническую эффективность ввиду невозможности достичь терапевтической дозы», — отмечалось в материалах предыдущего дела.

По данным ЕГРЮЛ, компания-истец создана в мае 2011 года в Москве. Её уставный капитал — 36,1 млн рублей. Владельцы — иностранные фирмы «Анколи трейдинг лимитед» (46,88% доли), «Сильверволл холдингс лимитед», а также два физлица — Андрей Реус и Андрей Дементьев.