Разработчик лекарств через суд расторг контракт с Минпромторгом РФ
Москва, 22 сентября, 2020, 03:32 — ИА Регнум. Арбитраж Москвы удовлетворил иск ООО «Международный биотехнологический центр «Генериум», которое работает в сфере научных разработок, и расторг госконтракт с Минпромторгом России. Решение ещё может быть обжаловано, передаёт ИА REGNUM.
Помимо этого, с ответчика была взыскана госпошлина в размере 6 тыс. рублей. Подробности дела пока неизвестны, так как решение изготовлено только в результативной части.
Известно, что стороны связывали как минимум восемь госконтрактов на сумму свыше 925 млн рублей. Одним из них был контракт на выполнение научно-исследовательской и опытно-конструкторской работы «Трансфер зарубежных разработок инновационного лекарственного средства на основе четырехвалентных биспецифичных антител формата Bims, и проведение его доклинических и клинических исследований». Он был подписан в 2014 году, но осенью 2019 года его расторгли по решению суда по инициативе самого исполнителя.
По данным ЕГРЮЛ, компания-истец создана в мае 2011 года в Москве. Её уставный капитал — 36,1 млн рублей. Владельцы — иностранные фирмы «Анколи трейдинг лимитед» (46,88% доли), «Сильверволл холдингс лимитед», а также два физлица — Андрей Реус и Андрей Дементьев.