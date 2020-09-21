Вашингтон, 22 сентября, 2020, 01:53 — ИА Регнум. Санкции против президента Венесуэлы Николаса Мадуро за сотрудничество с Ираном ввели американские власти, заявил госсекретарь США Майк Помпео в ходе брифинга.

Carlos Rodríguez Николас Мадуро

По словам главы госдепартамента, что венесуэльский лидер и иранское руководство якобы сотрудничали около двух лет с целью обхода оружейного эмбарго ООН.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что санкции, которые Вашингтон обещает вводить против всех, кто сотрудничает с Ираном, являются незаконными.