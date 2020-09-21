Белград, 22 сентября, 2020, 00:47 — ИА Регнум. Президент Сербии Александр Вучич 21 сентября выступил перед Генеральной Ассамблеей ООН с речью по случаю 75-той годовщины основания ООН.

Иван Шилов ИА REGNUM Александр Вучич

Говоря о проблеме Косово политик заявил, что Сербия, защищая свой суверенитет и свою территориальную целостность, защищает международное право и основные принципы, на которых основана ООН.

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Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, Вучич заявил, что «к несчастью, за последние 20 лет мы в Сербии пережили меры и односторонние действия, которые подорвали и поставили под вопрос эффективность мультилатерализма и механизмов международного сотрудничества, а также само международное право. Временные институты в Приштине посредством одностороннего акта провозгласили независимость и попрали резолюцию 1244 ООН, чем серьезно подорвали безопасность Сербии и региона в целом».

При этом политик подчеркнул, что Сербия полностью нацелена на нахождение компромиссного решения проблемы Косово и придерживается ответственной политики с целью защитить интересы своих граждан и мир и стабильность в регионе.