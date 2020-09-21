Москва, 22 сентября, 2020, 00:35 — ИА Регнум. Министерство здравоохранения России разрешило провести клинические испытания на людях вакцины против COVID-19, разработанной в Федеральном научном центре исследований и разработки иммунобиологических препаратов им. М.П. Чумакова РАН. Об этом 22 сентября сообщает РБК со ссылкой на сообщение центра.

Sputnikvaccine.com Первая зарегистрированная вакцина от коронавируса «Спутник V»

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Испытания начнутся в Кирове, Санкт-Петербурге и Новосибирске в ближайшие дни. Ожидается, что на первом этапе в них примут участие более трех тысяч добровольцев.

Вакцина является цельновирионным инактивированным препаратом. Разработчики отметили, что в таком типе вакцин используются либо существенно ослабленные вирусы, либо убитые. После получения прививки добровольцы будут изолированы в стационаре в течение 16 дней, за их состоянием будут наблюдать врачи.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в России первыми в мире зарегистрировали вакцину против COVID-19. Её разработали в Национальном исследовательском центре эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи Министерства здравоохранения России. Сейчас она проходит финальный этап испытаний.