Москва, 21 сентября, 2020, 23:51 — ИА Регнум. Новейший малый ракетный корабль (МРК) «Грайворон», построенный для Черноморского флота (ЧФ) по проекту «Буян-М», совершает первый выход в море в рамках заводских ходовых испытаний, сообщает 21 сентября пресс-служба Южного военного округа.

Mil.ru Малый ракетный корабль «Грайворон» ВМФ России

Уточняется, что по плану испытаний на корабле будет проверена работа энергетических установок, рулевого устройства, вспомогательных механизмов, средств связи, систем навигации и другого бортового оборудования, а также мореходные характеристики корабля.

Испытания проводятся штатным экипажем корабля совместно с заводской сдаточной командой.

Это один из важнейших этапов перед приемом нового корабля в боевой состав Военно-морского флота.

Справка ИА REGNUM: МРК проекта «Буян-М» относятся к классу кораблей «река-море». Корабль водоизмещением 949 тонн вооружён вертикальной пусковой установкой 3Р-14УКСК на восемь противокорабельных ракет «Оникс» или крылатых ракет «Калибр» для нанесения ударов как по морским, так и по наземным целям.

Кроме того, МРК проекта «Буян-М» вооружены 100-мм артустановкой А-190 «Универсал», двумя 14,5-мм пулемётными установками, тремя 7,62-мм пулемётами.

Зенитное вооружение корабля составляют две 30-мм зенитно-артиллерийские установки АК 630-М2 и две пусковые установки зенитных ракет 3М47 «Гибка» с ЗУР «Игла» или «Игла-М».