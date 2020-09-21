Нью-Йорк, США, 21 сентября, 2020, 23:40 — ИА Регнум. Основные индексы фондового рынка США вышли из глубокого минуса к концу торгов 21 сентября, однако всё равно закрылись в «красной зоне».

Arnoldius Нью-йоркская фондовая биржа

Индекс Dow Jones опустился на 509,72 пункта (1,84%), до 27 147,70 пункта. При этом минимум сессии Dow составил 26 715,15 пункта, максимум — 27 484,71 пункта.

S&P 500 опустился на 37,44 пункта (1,13%), до 3.282,03 пункта, диапазон — от 3228,55 до 3282,03 пункта. Nasdaq снизился на 14,48 пункта (0,13%), до 10 778,80 пункта, диапазон — от 10 519,49 до 10 782,74 пункта.

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