Нью-Йорк, США, 21 сентября, 2020, 23:38 — ИА Регнум. Об «оккупации» Крыма и войне, которую якобы ведёт Россия «в Европе» заявил украинский президент Владимир Зеленский в видеообращении к ГА ООН 21 сентября.

President.gov.ua Владимир Зеленский

Ссылаясь на «уроки Второй мировой войны», украинский президент заявил, что они «не выучены», поскольку произошли «оккупация Крыма и военная агрессия России в Донбассе».

Зеленский «И это не просто посягательство на суверенитет независимого государства, это похоже на попытку вернуться к разделению сфер влияния в мире».

Напомним, Крым в составе Украины имел статус автономного региона, и подавляющее большинство его жителей приняли решение войти в состав России тогда, когда к власти на Украине пришли бандеровцы.