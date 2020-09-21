Киров, 21 сентября, 2020, 23:29 — ИА Регнум. Прокуратура Кировской области начали проверку информации, размещенной в СМИ, об инциденте у мемориала «Вечный огонь». Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

В частности, рассматривается вопрос о «совершении несовершеннолетними антиобщественных действий». В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет дана оценка действиям виновных лиц.

ИА REGNUM напоминает, ранее в сообществе «Место происшествия. Киров» в социальной сети была опубликована видеозапись. Три девушки совершали странные действия, которые напоминают своеобразный ритуал. Уточняется, что молодые блогерши снимали видеоролик для TikTok и, возможно, использовали пламя в качестве костра.

«Хайп и ничего святого», — прокомментировал автор публикации и выразил надежду, что участницами происшествия заинтересуется полиция.

При этом многие пользователи полагают, что вместо того, чтобы снимать происходящее, автору следовало подойти и сделать замечание. Многие уверены, что такие действия остановили бы девушек.