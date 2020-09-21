Вашингтон, 21 сентября, 2020, 23:23 — ИА Регнум. В США проведены испытания разведывательно-ударного дрона MQ-9 Reaper, вооруженного высокоточной ракетой AIM-9X класса «воздух-воздух», сообщает 21 сентября пресс-служба ВВС страны.

Tangopaso БПЛА MQ-9 Reaper

По утверждению пресс-службы, в ходе испытаний беспилотник MQ-9 Reaper успешно поразил цель, имитировавшую крылатую ракету.

Как сообщает пресс-служба ВВС США, испытания AIM-9X Block 2 в качестве нового вооружения дрона MQ-9 проводились на базе ВВС Крич в штате Невада. В качестве мишени выступал БПЛА BQM-167, способный имитировать крылатую ракету.

По итогам тестов, отмечает пресс-служба, MQ-9 Reaper может претендовать на применение в качестве истребителя. Успешное применение ракет AIM-9X позволяет ему выполнять задачи по уничтожению самолётов противника.

Напомним, высокоточные ракеты AIM-9X класса «воздух-воздух» входят в набор вооружения истребителей пятого поколения F-22 и F-35. В последние несколько лет эти ракеты подверглись модернизации до уровня AIM-9X Block 2, получив системы целеуказания вне зоны прямой «видимости».

Кроме того, БПЛА MQ-9 получили увеличенные топливные баки и новую систему управления вооружениями.