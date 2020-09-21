Архангельск, 21 сентября, 2020, 23:18 — ИА Регнум. В Архангельске из-за COVID-19 на дистанционное обучение перевели 522 школьника из 12 школ. Об этом ИА REGNUM сообщили в администрации города.

Пресс-служба Минпросвещения России Дистанционное обучение

«Сейчас нет ни одного образовательного учреждения, которое было бы полностью закрыто на карантин из-за ситуации с заболеваемостью коронавирусом, — отметила директор департамента образования Нина Филимонова. — Решение о переводе конкретного класса на данный тип обучения принимается директором школы по рекомендации Роспотребнадзора».

Напомним, за сутки в Архангельской области за сутки выявили 81 новый случай новой коронавирусной инфекцией, из них 26 — в областном центре.