Вашингтон, 21 сентября, 2020, 23:10 — ИА Регнум. Германия только на словах поддерживает политику США по Ирану, заявил 21 сентября американский госсекретарь Майк Помпео в интервью Bild.

State.gov Майк Помпео

Осуждая Совместный всеобъемлющий план действий (так называемая ядерная сделка с Ираном), Помпео заявил, что политика правительства Германии вызывает у Вашингтона «разочарование».

Помпео "Правительство ФРГ говорит, что согласно с нами в том, что Иран не должен покупать и продавать оружие, но не предложило никакого плана, никакой альтернативы».

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Напомним, Германия является участницей СВПД, а США вышли из договора четыре года назад. С тех пор Вашингтон склоняет к выходу из договора и евротройку — Берлин, Лондон и Париж.