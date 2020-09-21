Варшава, 21 сентября, 2020, 22:47 — ИА Регнум. Шахтёры Польской горнодобывающей группы устроили подземную акцию протеста, сообщает 21 сентября радиостанция RMF FM.

Гилберт Дейкин. Жажда — Конец смены (фрагмент). 1934

После окончания смены несколько десятков горняков отказались выходить на поверхность в знак протеста против планов массовых увольнений шахтеров из-за национального энергетического плана, который подразумевает сокращение использования угля.

«Начались подземные протесты в шахтах Польской горнодобывающей группы. Часть шахтёров после завершённой смены не вышли на поверхность — всего их 65», — указано в сообщении.

По данным RMF FM, протестующие не мешают работе шахт, а также обеспечены питанием.

Забастовочный комитет уже заявил, что к протестующим могут присоединиться их многочисленные коллеги.