Париж, 21 сентября, 2020, 22:35 — ИА Регнум. Адвокаты обвиняемых по делу о террористическом нападении на редакцию французского сатирического журнала Charlie Hebdo 15 января 2020 года вышли из зала суда, когда показания начала давать мэр Парижа Анна Идальго. Об этом в понедельник, 21 сентября, сообщает France Info.

Jacques Paquier Анна Идальго

Юристы обвинили суд в предвзятости, поскольку Идальго, по их мнению, «не имеет прямого отношения к процессу, поскольку была на месте событий всего один раз». «Мы вышли из зала заседаний, потому что приглашение мэра Парижа для участия в процессе в последний момент, без консультаций с нами, заставляет задуматься о некой подковерной игре», — пояснил один из адвокатов Жан Шевэ.

Бывший президент Франции Франсуа Олланд«тоже приезжал на место атаки и был у Charlie Hebdo. Из-за него потом произошел захват заложников в магазине кошерных продуктов в Париже. Таким образом, это он должен был прийти. Мы попросили об этом, но нам отказали», — продолжил Шевэ.

Как сообщало ИА REGNUM, 2 сентября французский сатирический журнал Charlie Hebdo вновь опубликовал карикатуры на пророка Мухаммеда, в 2015 году спровоцировавшие теракт в редакции. Публикация была приурочена к началу судебного процесса над 14 предполагаемыми сообщниками террористов, который будет проходить в Париже до 20 ноября.