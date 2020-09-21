Нижний Новгород, 21 сентября, 2020, 22:17 — ИА Регнум. Доходы Нижегородского городского бюджета за восемь месяцев 2020 года составили 20,1 млрд рублей, что на 12,9% или на 2,3 млрд рублей больше показателя аналогичного периода 2019 года. Об этом говорится в материалах портала «Открытый бюджет города Нижнего Новгорода»

ИА REGNUM Нижний Новгород

Из них на налоговые и неналоговые поступления приходится 8,8 млрд рублей, а на дотации, субсидии и субвенции — 11,3 млрд рублей.

В то же время расходы бюджета города сложились на уровне 20,9 млрд рублей, что на 9,4% или на 1,8 млрд рублей больше показателя января — августа прошлого года.

Таким образом, сумма муниципального долга Нижнего Новгорода в настоящее время составляет 11,6 млрд рублей. За последний квартал этот показатель увеличился на 1,5 млрд рублей или более чем 14,8%.