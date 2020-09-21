Москва, 21 сентября, 2020, 22:11 — ИА Регнум. В обсуждении вопроса американских баллистических ракет Trident II с ядерными боеголовками имеется определенное продвижение, заявил 21 сентября заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков в интервью изданию «Коммерсантъ».

U.S. Department of Defense Пуск баллистической ракеты Trident II

По словам замглавы МИД РФ, говорить о каких-либо деталях рано, однако есть «определенное движение вперед».

«Что касается проблематики переоборудования пусковых установок баллистических ракет подводных лодок Trident II, то я подтверждаю, что определенное движение вперед имеется, — сказал замглавы МИД РФ. — Но детали я, учитывая всю совокупность факторов, предпочел бы сейчас не обсуждать».

Заместитель министра иностранных дел России пояснил, что на процесс переговоров влияет, кроме прочего, пандемия коронавируса.

«Да, есть определенный прогресс, но, к сожалению, пока не ясно, когда может состояться заседание двусторонней консультативной комиссии по ДСНВ. Пандемия накладывает свои ограничения на наши планы. Мы работаем над поиском даты», — сказал российский дипломат.

Как сообщало ИА REGNUM, в январе 2020 года Федерация американских ученых сообщила, что ВМС США начали размещать новые ядерные боеголовки «малой мощности» W76−2 на баллистических ракетах Trident, которыми вооружены подводные лодки. Позднее в Пентагоне подтвердили эту информацию.