Киев, 21 сентября, 2020, 22:04 — ИА Регнум. О своей официальной регистрации в качестве кандидата в мэры Киева сообщил в телеграм-канале Виталий Кличко — действующий глава украинской столицы, передаёт 21 сентября телеканал «112 Украина».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Кличко

Кличко «Друзья! Сегодня зарегистрирован кандидатом на должность киевского городского председателя на выборах 25 октября 2020 года».

Напомним, выборы в мэры украинской столицы 25 октября 2020 г. В этот же день пройдут выборы депутатов Киевского городского совета.