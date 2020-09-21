Землетрясение магнитудой 5,3 зафиксировано у озера Байкал
Москва, 21 сентября, 2020, 21:56 — ИА Регнум. Сейсмические толчки магнитудой 5,3 зафиксированы в районе озера Байкал, сообщает 21 сентября Европейский средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).
Egor Shustoff
Слюдянка
По данным EMSC, землетрясение произошло в 21:04 мск.
Эпицентр землетрясения был расположен на 31 км северо-западнее города Слюдянка и на 83 км юго-западнее Иркутска. Очаг подземных толчков залегал на глубине двух тысяч метров.
Сообщений о пострадавших людях и о разрушениях на данный момент не поступало.