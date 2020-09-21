Санкт-Петербург, 21 сентября, 2020, 21:41 — ИА Регнум. Штормовое предупреждение объявило вечером 21 сентября Главное управление МЧС России по Санкт-Петербургу. Оно вызвано усилением ветра, которое в очередной раз ожидается в Северной столице в предстоящий вторник.

Дарья Драй ИА REGNUM Памятник Александру Пушкину у Русского музея

По прогнозу «Северо-Западного управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 22 сентября в Петербурге произойдет усиление юго-западного и западного ветра скоростью до 16 м/с.

Напомним, штормовой ветер приходил в Петербург 10, 13, 16 и 17 сентября. Упали сотни деревьев, были повреждены автомобили и дорожные объекты, пострадали несколько человек. Из-за угрозы наводнения дважды закрывалась дамба в Финском заливе, останавливалось судоходство.

Между тем, во вторник, 22 сентября, в Петербурге фактически начнется долгожданное бабье лето. Будет без существенных осадков, температура воздуха ночью составит +11…+13 градусов, днем +16…+18 градусов. 23 сентября будет малооблачно, без осадков. Температура воздуха ночью +9…+11 градусов, днем потеплеет до +18…+20 градусов.

В Ленинградской области 22 сентября переменная облачность, местами пройдет небольшой кратковременный дождь. Ветер юго-западный, западный умеренный с порывами сильного. Температура воздуха ночью +7…+12 гр., днем +14…+19 гр.

23 сентября преимущественно без осадков. Ветер юго-западный, южный ночью слабый, днем умеренный. Температура воздуха ночью +6…+11 гр., местами до +2 гр., днем +16…+21 гр.