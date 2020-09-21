Загреб, 21 сентября, 2020, 22:09 — ИА Регнум. 21 сентября пресс-секретарь правительства Хорватии Марко Милич заявил, что в стране готовится закон о регулировании рабочих часов по воскресеньям. По его словам, уже более половины государств-членов ЕС ограничила трудовую деятельность по воскресеньям, за исключением работы киосков, пекарен, автомоек и вокзалов.

Лариса Хорохова ИА Красная Весна Хорватия

Закон, как указал пресс-секретарь, поможет соблюдать баланс между работой, отдыхом и проведением времени в кругу семьи и близких. Об этом сообщает хорватское новостное агентство Večernji list.

«Окончательное предложение и определение конкретного количества нерабочих воскресений все еще определяются, и правительство обсудит это с самими бизнесменами. Ответственные за это министры встретятся на этой неделе с представителями Союза независимых профсоюзов Хорватии и профсоюзов торговли для обсуждения этой темы. Мы будем поддерживать диалог с работодателями», — отметил Милич.

По словам пресс-секретаря, министерством были тщательно проанализированы европейские практики для нахождения наилучшего решения.

Регулирование или ограничение работы по воскресеньям также соответствует директиве о балансе деловой и частной жизни, принятой Европарламентом в прошлом году и которая должна быть реализована в всеми странами-членов к 2022 году. По словам Милича, дисбаланс между бизнесом и частной жизнью особенно касается работников розничной торговли в Хорватии.