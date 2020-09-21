Москва, 21 сентября, 2020, 20:44 — ИА Регнум. Режим прекращения огня в Ливии может стать более прочным, если будет заключено соглашение, над которым сейчас работают Россия и Турция, заявил 21 сентября министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в интервью телеканалу Al Arabiya.

Иван Шилов ИА REGNUM Ливия

Глава МИД РФ отметил, что такой режим фактически установился два месяца назад, а теперь его надо закрепить в правовом поле.

«Консультации, которые прошли несколько дней назад в Анкаре между российскими и турецкими дипломатами и представителями оборонных ведомств, были направлены на то, чтобы помочь сторонам закрепить и ввести в правовое поле режим прекращения боевых действий, который по факту установился за последние пару месяцев. Я надеюсь, что мы сможем с этим справиться», — сказал Сергей Лавров.

Как сообщало ИА REGNUM, в Ливии с 2011 года продолжается гражданская война, развязанная прямым вмешательством США и стран НАТО.