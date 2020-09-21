Нарьян-Мар, 21 сентября, 2020, 20:30 — ИА Регнум. В Ненецком автономном округе ослабили режим повышенной готовности, введенный в связи с распространением нового коронавируса.

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Как сообщили ИА REGNUM в администрации НАО, с 20 сентября все граждане, вне зависимости от того, местные это жители или нет, больше не обязаны соблюдать двухнедельную изоляцию по прибытии в округ. Кроме того, теперь приезжающие не обязаны проходить тестирование на COVID-19.

Эти изменения не касаются двух категорий граждан: работников компаний-недропользователей, прибывающих в регион для работы вахтовым методом на месторождениях, и учащихся образовательных организаций НАО.

Добавим, в НАО с начала пандемии зарегистрировано 326 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией, 319 человек излечились от заболевания, 3 — скончались от основных заболеваний в период лечения от коронавируса.