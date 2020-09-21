Дамаск, 21 сентября, 2020, 20:30 — ИА Регнум. Российские и сирийские военные, действуя в зоне «Идлиб», не проводят операций, угрожающих мирным жителям и гражданской инфраструктуре, заявил 21 сентября министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью телеканалу Al Arabiya.

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Глава МИД РФ подчеркнул, что силовое воздействие сейчас оказывается только при необходимости противодействовать нападениям боевиков террористических группировок.

«Могу вас заверить, что нет операций, которые проводятся Россией или правительством Сирии в Идлибе. Мы применяем силу только в случае защиты от атак «Хайят Тахрир аш-Шам» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Мы применяем ее точечно, чтобы не нанести ущерба мирным жителям и гражданским объектам», — сказал Сергей Лавров.

При этом глава российского МИД отметил, что такой принцип гораздо безопаснее для мирного населения, чем, например, действия возглавляемой США в боях по освобождению города Ракки на севере Сирии, когда город «сравняли с землей» массированными ударами авиации.

Сергей Лавров напомнил, что в Ракке до сих пор остаётся большое количество мин и останков погибших людей, но «никому до этого нет дела».