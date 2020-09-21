Пекин, 21 сентября, 2020, 20:20 — ИА Регнум. В Пекине создана первая в КНР база по охране и реставрации Великой Китайской стены, которая расположена в пригородном районе Хуайжоу. Об этом 21 сентября сообщает Синьхуа со ссылкой на информацию о соответствующем решении Государственного управления КНР по охране культурного наследия.

Иван Шилов ИА REGNUM Великая Китайская стена

По словам замглавы Управления Сун Синьчао, реставрация расположенного рядом с базой участка стены Цзянькоу, который у туристов пользуется репутацией наиболее опасного, послужит примером для остальной страны. Эксперт по охране памятников истории Чэн Юнмао уверен, что при реставрационных работах удастся избежать угроз, связанных с безопасностью, а также с утратой культурного наследия.

Предполагается, что участок Цзянькоу станет международной площадкой для обмена опытом. В материале Синьхуа отмечается, что только в китайской столицы с 2000 года было запущено около сотни проектов по защите Великой Китайской стены с общим объемом вложений около 470 млн юаней (около 70 млн долларов).