Лампедуза , Италия, 21 сентября, 2020, 20:19 — ИА Регнум. После прибытия нескольких десятков лодок с нелегальными мигрантами на остров Лампедуза в центре по приему мигрантов находятся около 1200 человек, сообщили местные власти в понедельник, 21 сентября.

Luca Siragusa Остров Лампедуза

Официальная вместимость центра — 192 человека. Некоторые мигранты ночуют на пляжах, «никем не тревожимые», сообщают местные СМИ.

После выхода «Лиги» Маттео Сальвини из правящей коалиции в сентябре 2019 года власти Италии вновь открыли доступ в порты перевозчикам нелегальных мигрантов. Поток мигрантов вырос в несколько раз. Итальянские оппозиционеры полагают, что таким образом новое правительство либералов и популистов выполняет задание Брюсселя — в обмен на поддержку со стороны евробюрократов. В правоцентристской оппозиции считают, что помогать жителям Северной Африки и Ближнего Востока надо «у них дома».

В настоящий момент ситуация осложняется тем, что десятки прибывающих мигрантов сдают положительные тесты на коронавирус, но не соблюдают обязательный карантин, что вызывает опасения повторной вспышки эпидемии в Италии. Местные жители и представители местной власти высказывают недовольство ежедневными новыми высадками (и все более частыми побегами мигрантов из центров по их приему), и в правительстве страны заговорили о необходимости ограничивать миграцию, по крайней мере на время эпидемии.