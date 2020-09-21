Тегеран, 21 сентября, 2020, 20:08 — ИА Регнум. Глава МИД Ирана МохаммадДжавад Зариф заявил, что его правительство готово начать обмен заключенными с США, 21 сентября сообщает агентство Reuters.

tasnimnews.com / Hamed Malekpour Мохаммад Джавад Зариф

Зариф сделал соответствующее заявление в ходе виртуального обращения к Совету по международным отношениям в Нью-Йорке.

В настоящий момент против Ирана действуют многочисленные санкции Соединенных Штатов. В 2018 году США вышли из международной «ядерной сделки» по Ирану.

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