Иран готов к обмену заключенными с США — Зариф
Тегеран, 21 сентября, 2020, 20:08 — ИА Регнум. Глава МИД Ирана МохаммадДжавад Зариф заявил, что его правительство готово начать обмен заключенными с США, 21 сентября сообщает агентство Reuters.
tasnimnews.com / Hamed Malekpour
Мохаммад Джавад Зариф
Зариф сделал соответствующее заявление в ходе виртуального обращения к Совету по международным отношениям в Нью-Йорке.
В настоящий момент против Ирана действуют многочисленные санкции Соединенных Штатов. В 2018 году США вышли из международной «ядерной сделки» по Ирану.
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