Милан, Италия, 21 сентября, 2020, 20:08 — ИА Регнум. После того, как граждане Италии на референдуме поддержали сокращение числа депутатов в обеих палатах парламента на треть, парламент нужно переизбрать, того требует политическая логика, заявил в понедельник, 21 сентября, глава парламентской фракции партии «Лига» Риккардо Молинари.

Manfred Heyde Палата депутатов итальянского парламента

Одновременно с референдумом прошли и губернаторские выборы в шести регионах, партия Маттео Сальвини и ее соратники по оппозиционной правой коалиции выиграли, судя по предварительным данным, не менее 4 из этих 6 кампаний.

Оппозиционеры отмечают, что к настоящему времени граждане выбрали их представителей в 15 из 20 регионах, что должно быть серьезным основанием и для досрочных общенациональных выборов, чтобы у власти не оставалась фактически представляющая меньшинство коалиция либералов и популистов.