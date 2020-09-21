Берн, 21 сентября, 2020, 22:06 — ИА Регнум. Канцлер Австрии Себастьян Курц 19 сентября, после встречи с президентом Швейцарской конфедерации Симонеттой Соммаругой поздравил лидеров Косово и Сербии с заключением Вашингтонских соглашений о нормализации экономических отношений. Об этом сообщает албанское новостное агентство Telegrafi.

Predsednik.rs Подписание соглашения между Белградом и Приштиной

Политик высоко оценил соглашения о нормализации экономических отношений между Косово и Сербией, заключенные 4 сентября между США и Косово и Сербией при прямом участии президента США Дональда Трампа, заявив, что они способствуют укреплению мира в регионе Западные Балканы, и призвал стороны к выполнению соглашений.

Политик призвал стороны «забыть о печальном прошлом и думать о будущем».

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Напомним, соглашения предполагают вступление Косово в зону Балканского мини-Шенгена, а также перенос посольств Косово и Сербии в Израиле в Иерусалим, что вызвало негативную реакцию в Брюсселе.