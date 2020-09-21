Вашингтон, 21 сентября, 2020, 19:30 — ИА Регнум. Сделка по продаже активов TikTok американским компаниям Oracle и Walmart не будет одобрена руководством США, если эти покупатели не получат полного контроля над сегментом TikTok в Штатах, передаёт 21 сентября Fox News.

Gage Skidmore Дональд Трамп

Такие пояснения дал президент Штатов Дональд Трамп по поводу продажи активов американского сегмента TikTok двум компаниям — Walmart и Oracle.

Трамп «Если мы узнаем, что они не получат полного контроля, то мы просто не одобрим сделку».

Президент Штатов добавил, что было бы хорошо, если бы Walmart и Oracle также обзавелись «технологиями» вместе с активами TikTok. В этом случае Walmart и Oracle стали бы конкурентоспособными с «Facebook и прочими».

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Напомним, Oracle — это второй по величине доходов (после Microsoft) производитель программного обеспечения. Walmart компания, управляющая крупнейшей в мире сетью оптовой и розничной торговли.