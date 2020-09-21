Ростов-на-Дону, 21 сентября, 2020, 19:27 — ИА Регнум. Губернатор Ростовской области Василий Голубев, вступивший в должность сегодня, 21 сентября, своим указом продлил срок полномочий донского правительства. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе главы региона.

Donland.ru Василий Голубев

С заместителями донского губернатора и министрами заключены срочные служебные контракты сроком на три месяца. Затем будет принято решение об окончательном составе регионального правительства.

ИА REGNUM напоминает, что Василий Голубев вступил в должность губернатора Ростовской области сегодня, 21 сентября.