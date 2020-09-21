Венеция, Италия, 21 сентября, 2020, 19:12 — ИА Регнум. По данным экзитполов на вечер понедельника, 21 сентября, правоцентристы Италии сохранят контроль над регионами Венето (Венеция) и Лигурия (Генуя).

Флаг Италии

Действующие главы этих регионов, Лука Дзайа и Джованни Тоти соответственно, судя по данным опросов, будут переизбраны на новый срок. В свою очередь правящая коалиция популистов и либералов сохранит контроль над Тосканой (Флоренция) и Кампаньей (Неаполь).

На губернаторских выборах в регионе Марке небольшой перевес — у правой оппозиции. Наконец, в Пулье (Бари) экзитполы показывают абсолютное равенство кандидатов от либералов и правых.

20−21 сентября в Италии прошел референдум по вопросу о сокращении на треть числа депутатов в парламенте, губернаторские выборы в шести регионах и ряд выборов муниципального уровня.