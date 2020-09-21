Киев, 21 сентября, 2020, 19:10 — ИА Регнум. Во вторник, 22 сентября, состоится визит в Киев вице-президента Европейской комиссии, высокого представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля.

Piutus Жозеп Боррель

Анонс визита опубликовала пресс-служба МИД Украины.

В сообщении отмечается, что это первый визит Борреля на Украину со времени вступления в должность.

В рамках визита запланирована встреча с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой, во время которой «стороны обсудят актуальные вопросы сотрудничества между Украиной и ЕС, прежде всего во внешнеполитической сфере и сфере безопасности, в частности в контексте подготовки к 22-му саммиту Украина-ЕС, который состоится 1 октября 2020 года в Брюсселе».

Сегодня, 21 сентября, опубликовано интервью Борреля украинскому изданию «Новое время». Дипломат, в частности, заявил, что ЕС «признает европейские устремления Украины и приветствует ее европейский выбор», а действующее соглашение об ассоциации обязывает стороны к экономической интеграции и политическому сближению, «несмотря на обстоятельства».