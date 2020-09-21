Манчестер, Великобритания, 21 сентября, 2020, 19:04 — ИА Регнум. 27-летний бразильский фланговый атакующий защитник «Порту» Алекс Теллеш высказал надежду, что на этой неделе станет футболистом «Манчестер Юнайтед». «Манкунианцы» заплатят за бразильца 40 миллионов евро (36,7 миллиона фунтов). Зарплата Теллеша в МЮ составил 75 тысяч фунтов в неделю, сообщает The Guardian.

Антон Зайцев Алекс Теллеш

В прошлом сезоне Теллеш принял участие в 49-ти матчах во всех турнирах, в которых отметился 13-ю забитыми мячами и 12-ю голевыми передачами.