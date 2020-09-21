Йошкар-Ола, 21 сентября, 2020, 18:53 — ИА Регнум. В Марий Эл по состоянию на 21 сентября за медицинской помощью в связи с укусами клещей обратились 1076 человек с начала эпидсезона, что на 27,6% ниже, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления Роспотребнадзора.

Константин Ерёмин ИА Красная Весна Клещ

За указанный период зарегистрировано 12 случаев заболевания иксодовым клещевым боррелиозом, включая два случая у детей. В исследованных клещах, снятых с людей, в 24,6%, или в 269 случаях обнаружен возбудитель клещевого боррелиоза, в 1,9%, или в 21 случае — антиген вируса клещевого энцефалита. Все пострадавшие получили серопрофилактику.

Только за неделю с 14 по 20 сентября от клещей пострадали 18 взрослых жителей республики.

В ведомстве предупредили, что до поздней осени в приволжских районах Марий Эл активизируется второй вид клещей — I. ricinus.

ИА REGNUM напоминает, в республике еженедельно проводится мониторинг наличия в медучреждениях вакцины против клещевого вирусного энцефалита. С начала сезона в регионе проведена акарицидная обработка на площади 617,3 гектара.