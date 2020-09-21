Санкт-Петербург, 21 сентября, 2020, 19:11 — ИА Регнум. С нового года в Санкт-Петербурге вновь начнет действовать электронная виза для иностранных туристов. Об этом 21 сентября сообщил губернатора города на Неве Александр Беглов, передает корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Драй ИА REGNUM 6 Туристический автобус в Санкт-Петербурге

По словам губернатора, из-за пандемии коронавируса Петербург ощутил, насколько значима туристская отрасль для экономики города. Чтобы вернуть интерес путешествующих, власти Петербурга заключили договор с главой Ростуризма Зариной Догузовой о том, что Национальный туристический портал Russia.Travel и «Туристский реестр Санкт-Петербурга» будут обмениваться информацией о событиях, маршрутах, туристических объектах и сервисах.

«Город получит дополнительные возможности для продвижения туризма, а наши гости смогут быстро и удобно спланировать поездку», — пояснил Беглов.

Кроме того, чтобы развить внутренний туризм к 27 сентября — Всемирному дню туризма — городские власти готовят в подарок жителям масштабную акцию с бесплатными экскурсиями и мероприятиями. А со следующего года для приезда иностранцев в Петербург вновь начнет действовать электронная виза.

«Несмотря на то, что этим летом к нам приехало меньше туристов, чем обычно, мы поддерживаем репутацию мирового туристского центра, — отметил градоначальник. — Уже с нового года будет действовать электронная виза, и к нам, надеюсь, приедут гости из разных стран».

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