Мадрид, 21 сентября, 2020, 18:34 — ИА Регнум. Испанская газета Mundo Deportivo сообщила о заинтересованности руководства мадридского «Реала» к 33-летнему таранному форварду сборной Уругвая Эдинсону Кавани. Футболист может присоединиться к «сливочным» на правах свободного агента.

Jimmy Baikovicius Эдинсон Кавани

В прошедшем сезоне, выступая за «Пари Сен-Жермен», Кавани принял участие в 14-ти матчах французской Лиги 1, в которых отметился четырьмя забитыми мячами и голевой передачей.